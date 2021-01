광주대 ‘학생역량 강화’ 비교과 과정 성과공유회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교가 재학생 핵심역량 강화를 위해 운영하고 있는 비교과 프로그램의 1년 성과를 공유하는 자리를 마련했다.

광주대 교육혁신연구원 비교과교육지원센터는 오는 26일부터 학내 호심기념도서관과 학생회관 등에서 ‘비교과 교육과정 성과관리 고도화 성과공유회’를 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 성과공유회는 대학혁신지원사업 일환으로 펼쳐진 2020학년도 각 학부(과) 및 기관의 대표 비교과 프로그램 활성화를 위해 열린다.

성과공유회는 내달 24일까지 발표회와 판넬 전시 등으로 진행되며 ▲각 학부(과) 비교과 프로그램 운영실적 ▲각 기관별 비교과 프로그램 운영실적 ▲교직원 대상 성과공유 발표회 ▲성과공유회 결과 책자 배포를 통해 구성원들에게 소개할 계획이다.

한편 광주대 비교과 교육과정 프로그램은 재학생들의 핵심(인문·창의융합·글로벌·공동체)역량 강화를 위해 시행되는 봉사 및 동아리, 기업 탐방 등이며 매년 연구 보고회를 통해 운영 현황 분석과 발전 방향을 모색해 나가고 있다.

