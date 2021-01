캠코, '동산담보물 직접매입‘으로 中企에 유동성 공급한다

[아시아경제 송승섭 기자] 한국자산관리공사(캠코)가 동산 자산을 담보로 대출받은 기업에 유동성을 공급하는 ‘동산담보물 직접매입(S&LB) 프로그램’을 새롭게 도입해 가동한다고 22일 밝혔다.

S&LB는 캠코가 지난해3월 설립한 캠코동산금융지원이 구조개선기업등이 가진 동산담보물인 기계나 기구를 매입해 유동성을 공급해주고, 해당 기계와 기구는 기업이 계속 사용할 수 있게 다시 임대하는 정책이다. 캠코가 기업이 소유한 기계·기구를 직접 감정평가한 후 낙찰가율을 적용해 공정가격으로 매입하는 방식으로 이뤄진다. 관련 법령에 따라 매각이나 임대가 곤란한 의료기기와 건설기계는 제외된다.

신규 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화 사태로 어려움이 커진 구조개선기업의 경우 S&LB 프로그램을 활용, 기존 대출금을 상환해 경영정상화에 쓸 수 있다. 기업에 돈을 빌려준 은행 입장에서도 동산담보대출 부실화에 미리 대비할 수 있다.

문성유 캠코 사장은 “이번 프로그램이 일시적 유동성 부족으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 경영정상화에 도움이 되길 바란다”며 “캠코는 동산금융 마중물 역할에 더해 부실채권 발생을 막는 역할도 함께 수행해 가겠다”고 말했다.

