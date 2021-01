케어랩스, '메디잡 리더스 간호학원' 인수… "간호교육 체인 사업 출사표"

[아시아경제 장효원 기자] 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,240 전일대비 20 등락률 -0.24% 거래량 67,543 전일가 8,260 2021.01.22 09:55 장중(20분지연) 관련기사 케어랩스 굿닥, 'QR체크인' 출시 한 달 만에 사용 건 수 10만 돌파케어랩스 굿닥, 코로나19 백신 여권 서비스 ‘굿닥패스’ 국내 첫 출시[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일 close 가 간호 교육 체인 사업에 진출했다.

케어랩스는 지난해 11월 신규 출자한 100% 자회사 메디잡리더스가 최근 간호조무사 등 의료계 전문 인력 양성을 전문으로 하는 ‘메디잡 리더스 간호학원’의 모든 인수 절차를 마치고, 본격적인 학원 체인 사업화에 돌입했다고 22일 밝혔다.

‘메디잡 리더스 간호학원’은 2006년 천호원 개원을 시작으로 지난 15년 간 수많은 전문 의료인을 배출한 간호 인력 양성 전문 기관이다. 해당 학원은 지난 2010년 서울시 교육청 위탁교육 기관 지정을 비롯해 2014년 고용노동부로부터 서울시 직종별 우수 훈련기관으로 선정됐고, 2018년 한국간호교육평가원 3년 평가 인증까지 획득한 바 있다.

케어랩스는 현재 천호, 영등포, 태릉에 지점을 보유한 ‘메디잡 리더스 간호학원’을 중심으로 전국 체인망 구축에 나서며 간호학원의 업계 브랜드화를 추진한다는 방침이다. 회사 측은 기존 의료 전문 리쿠르팅 플랫폼 사업을 영위해왔던 케어랩스 메디잡 사업부와의 연계로 ▲의료 전문인력들의 취업 기회 확대 ▲병원별 맞춤 인력 공급 등을 차별화로 내세우고 전문 의료인 교육, 양성부터 구인구직 서비스까지 제공되는 의료 전문 원패스(ONE-PASS) 시스템을 경쟁력 삼아 성장해 간다는 계획이다.

박경득 케어랩스 대표는 “국가기관 통계에 따르면 우리나라 간호사의 1인당 환자 수는 16.3명으로 유럽 12개국 및 미국 평균인 8.8명의 2배에 이르는 만큼, 국내 전문 의료인력 부족 현상은 매년 제기되고 있는 사회적 문제”라며 “메디잡 리더스 간호학원 체인 사업이 이 같은 사회적 현상에 기여하고 궁극적으로 국내 의료 서비스 신뢰도와 서비스 질 향상에 도움될 수 있는 전문 브랜드로 성장할 수 있도록 노력해 갈 것”이라고 전했다.

