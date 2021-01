롯데백화점, 칠레 담은 프리미엄 와인 '레이다(LEYDA)' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 칠레 대표 와이너리 '산 페드로(San Pedro)'에서 생산하는 프리미엄 와인 '레이다(LEYDA)'를 선보인다고 22일 밝혔다.

레이다밸리는 칠레 내에서 가장 '서늘한' 지역이다. 인근 태평양 해류의 영향으로 신선한 천연 산미와 미네랄리티가 좋은 와인이 만들어진다. 고품질 피노누아와 소비뇽블랑 품종 등 프리미엄 와인 생산지로 유명하다.

이번에 선보이는 레이다의 새로운 레인지는 총 3가지다. 레이다밸리의 잠재력을 이끌어낸 아이콘 와인인 '로트(LOT)' 시리즈는 LOT5 샤르도네, LOT8 쉬라, LOT21 피노누아 3종(각 750㎖, 13만원)으로 출시된다. 레이다밸리 내 최고 구획에서만 선별된 포도로 만든 '싱글빈야드' 시리즈 4종(각 750㎖, 6만원), 과실 풍미를 녹인 '리제르바' 시리즈 3종(각 750㎖, 4만5000원)도 선보인다.

