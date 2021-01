경기도, 전 직원 코로나 선제검사 마쳐…공공·직속기관 2명 '확진'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도와 공공기관 직원 9934명을 대상으로 실시한 코로나19 전수검사에서 직속기관 1명, 공공기관 1명 등 총 2명이 양성 판정을 받았다고 21일 밝혔다.

도는 앞서 지난 13일부터 19일까지 수원 경기도청사와 인재개발원, 의정부 도 북부청사 등 3곳에서 전 직원을 대상으로 코로나19 선제검사(PCR방식)를 실시했다.

이번 검사에서 양성반을이 나온 2명은 모두 '무증상 감염자'로 확진자와 함께 검사받은 같은 부서 직원들은 모두 음성 판정을 받았다.

도는 확진자를 완치 시까지 격리 치료하도록 하고, 밀접 접촉자는 즉시 자가격리 조치했다.

확진자 및 접촉자 발생부서 사무실은 일시 폐쇄하고 소독을 실시해 확산가능성을 최소화했다.

당초 검사대상 인원은 도 및 공공기관 전 직원 1만2000여명이었으나, 자체적으로 코로나19검사를 실시하고 있는 경기도의료원 직원, 현업근무 등 부득이한 사유로 선별검사소에서 검사 받은 직원, 생활치료센터 근무자(코로나19 검사후 입소) 등을 제외하고 9934명이 이번에 검사를 받았다.

휴가 등 불가피한 사정으로 이번 검사에 참여하지 못한 직원들은 인근 선별진료소에서 자체적으로 검사를 받을 예정이다.

한편 지난해 12월28일부터 올해 1월10일까지 선제검사를 실시한 경기도 소방재난본부는 총 1만640명의 검사자 중 6명이 무증상 확진자로 확인됐다.

도 관계자는 "이번 선제 검사로 감염병 확산의 연결고리를 효과적으로 끊어 행정공백으로 인한 불편함을 최소화하고 지역사회감염을 효과적으로 막을 수 있었다"고 설명했다.

