농심, 신제품 짬뽕건면 출시…건면 제품 확대 박차

[아시아경제 임춘한 기자] 농심은 21일 중화요리점 짬뽕의 맛을 살린 ‘짬뽕건면’을 새롭게 출시한다고 밝혔다.

짬뽕건면은 건면을 사용해 쫄깃한 면 식감을 구현한 것이 특징이다. 건면은 튀기지 않고 바람에 말리기 때문에 유탕면에 비해 표면이 매끄럽고 밀도가 높아 갓 만들어낸 생면과 가까운 식감을 낼 수 있다.

농심은 면의 내·외층의 반죽 재료를 달리 하는 3층 제면법으로 겉은 부드러우면서 속은 쫄깃한 이중 식감을 선사했다. 또한 씹는 느낌과 목 넘김이 가장 좋은 최적의 두께를 적용해 갓 뽑아낸 듯한 면을 완성했다.

국물은 돈골 베이스의 깊고 진한 맛에 홍합과 오징어 등 해산물 재료를 넣어 시원한 맛을 한층 살렸다. 여기에 마늘을 넣은 후첨소스로 알싸한 매운 맛을 냈다. 건더기 스프에는 홍합볼과 목이버섯, 조미 오징어 후레이크 등 짬뽕의 맛을 살리는 재료를 풍성하게 담아 씹는 재미도 더했다. 짬뽕건면의 열량은 기존 라면의 약 70% 수준인 375kcal다.

농심은 짬뽕과 같이 대중적으로 인기 있는 면 요리를 건면 제품으로 만들 계획이다. 농심 관계자는 “다양한 면 요리를 후보로 놓고 제품 개발을 진행 중”이라며 “맛있는 제품으로 건면의 매력을 알려 나가겠다”고 말했다.

