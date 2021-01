롯데푸드, 간편식 스파게티 리뉴얼…매운맛 신제품 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데푸드는 21일 간편식 ‘쉐푸드 상온 스파게티’의 패키지를 리뉴얼하고 신제품 ‘쉐푸드 스파게티 고스트스파이시’를 출시했다고 밝혔다.

쉐푸드 상온 스파게티는 조리 및 취식할 수 있는 용기, 스파게티 면과 소스, 포크까지 한 제품 안에 들어있어 전자레인지만 있으면 어디서든 간편하게 먹을 수 있는 제품이다. 2010년 처음 출시된 이후 현재까지 10년 넘게 꾸준한 판매를 이어오고 있다.

신제품인 쉐푸드 스파게티 고스트스파이시는 극강의 매운맛이 특징이다. 토마토 베이스의 소스에 청양고추의 약 150배 이상 매운 캐롤라이나 리퍼, 할라피노, 다진 홍고추까지 더해 강한 매운맛을 구현했다.

기존 제품인 ‘쉐푸드 스파게티 까르보나라’, ‘쉐푸드 스파게티 볼로네이즈’ 제품의 패키지도 리뉴얼됐다.

롯데푸드 관계자는 “집에 있는 시간이 길어지면서 식사 배달을 시켜 먹기에도 비용적, 시간적으로 부담이 되는 경우가 많다”며 “스파게티를 끓는 물에 삶는 것조차 번거로울 때 전자레인지 1분 30초로 완성할 수 있는 쉐푸드 상온 스파게티는 가장 쉽고 빠르게 이탈리아 정통 스파게티의 맛을 즐길 수 있는 선택이 될 것”이라고 말했다.

