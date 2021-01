이재용 없는 삼성, 미래사업 '시계제로'

[아시아경제 김흥순 기자] 이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 300 등락률 +0.34% 거래량 15,093,761 전일가 87,000 2021.01.20 12:06 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 주가 8만 7700원.. 전일대비 0.8%[실전재테크]대형주 곁불 쬘까…반도체·2차전지·자동차 중소형주 '낙수기대'반도체 1위 기업 ‘삼성전자’의 주가의 비밀. 오늘 딱! 말씀드립니다. close 부회장 법정구속으로 인공지능(AI), 5G 이동통신, 바이오, 자동차 전자장비 등 삼성그룹이 추진하던 미래 사업도 시계제로에 빠졌다. 중요한 의사 결정을 해야 하는 총수의 부재로 대규모 투자나 기업 인수합병(M&A) 등을 결정하기 어려워졌기 때문이다. 속도가 생명인 IT 분야에서 이는 가장 큰 걸림돌이 될 것으로 보여 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 가라앉은 한국 경제에도 상당한 손실이 우려된다.

AI·5G 이동통신·바이오 등

대규모 투자·M&A 올스톱

20일 삼성에 따르면 삼성전자를 비롯한 주요 계열사별로 이 부회장 구속에 따른 대응 방안 등을 모색하기로 했다. 총수 부재 상태가 됐지만, 이 부회장을 대신해 구심점 역할을 할 총수 대행은 따로 두지 않기로 했기 때문이다.

그룹의 주요 사안에 대한 업무 보고도 불가능한 상황이다. 현재 이 부회장이 교정시설의 코로나19 방역 지침에 따라 독거실에서 격리 중으로, 일반 접견이 최소 4주간 중단됐기 때문이다. 사실상 삼성의 주요 사안에 대한 결정이 중단된 셈이다. 삼성 관계자는 "주요 계열사별로 전문경영인이 사업을 챙기는 일은 가능하지만 미래 먹거리 발굴이나 투자를 단행하는 등의 현안은 오너의 의사 결정 없이는 어렵다"고 말했다.

이 부회장은 2018년 8월 ‘뉴삼성’으로의 발전을 꾀하며 AI, 5G, 바이오, 자동차 전자장비 등을 4대 신성장 동력으로 정하고 180조원에 달하는 투자 계획을 밝혔다. 2019년 4월에는 ‘반도체비전 2030’을 발표하며 2030년까지 시스템반도체 파운드리(위탁생산) 분야 세계 1위 등을 목표로 133조원을 투입한다는 구상도 내놨다. 이는 정부가 지난해 설정한 반도체, 미래차, 바이오 등 3대 신산업과도 상통한다.

삼성 관계자는 "추진 중인 미래 사업을 궤도에 올리기 위해서는 열심히 한다는 의지만으로는 부족하다"며 "계획을 안정적으로 이행하기 위해서는 일정 수준의 드라이브가 필요한데 이 역시 오너의 결단이 없다면 쉽지 않은 부분"이라고 했다. 재계 관계자는 "글로벌 IT 분야는 기업들의 핵심 이슈가 시시각각 바뀌고 변화의 속도도 매우 빠르다"면서 "이를 예견하고 민첩하게 대응하려면 IT기업 오너 간 형성된 네트워크가 필요한데 이 부분은 전문경영인 체계로는 한계가 있다"고 짚었다.

코로나19 수습에도 영향?

한국경제 큰 손실 불가피

정부가 이 부회장의 글로벌 네트워크를 활용해 코로나19 백신을 확보하겠다는 전략도 중단됐다. 정부가 백신의 추가 도입을 위해 이 부회장에게 협조를 요청했지만, 재판 결과에 따라 무산된 것이다. 삼성 측은 이 부회장의 해외 출장 계획에 대해서는 인정하면서도 "백신 확보와 관련한 정부 요청이 있었는지는 그룹 차원의 일정과는 무관해 확인이 어렵다"고 선을 그었다.

이와 별개로 삼성은 지난해 코로나19에 따른 피해를 극복하는 데 힘을 실었다. 성금과 의료용품 등 300억원을 긴급 지원한 데 이어 확진 환자들을 위한 생활치료센터를 제공하고 삼성서울병원, 강북삼성병원, 삼성창원병원 등의 의료진을 파견한 사례가 대표적이다. 이 결정도 이 부회장의 빠른 의사 결정에 따라 가능한 조치였다.

이 부회장은 "국민의 성원으로 성장한 삼성이 어려운 시기에 마땅히 우리 사회와 같이 나누고 함께해야 한다"며 "코로나19로 고통받거나 위기 극복에 헌신하는 이들을 위해 모든 노력을 다할 것"이라고 밝힌 바 있다.

