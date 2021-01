GS리테일, 해양수산부와 '대한민국수산대전'…20% 할인 등 행사

농축산물 물가 안정 위해 계란 전 품목 20%, 무·배추 할인 행사도

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 수산물 내수 소비 촉진과 제철 상품 판매 활성화를 위해 해양수산부와 함께 '2021 대한민국수산대전' 행사를 진행한다고 20일 밝혔다.

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS더프레시, 온라인 장보기몰 GS프레시몰은 이날부터 해양수산부에서 주관하는 수산물 상생 할인 행사에 참여해 상품 할인 및 행사 홍보에 나선다고 밝혔다.

GS25, GS더프레시에서는 행사 카드(국민, 삼성 농협, 씨티, 팝카드)를 사용하면, GS프레시몰에서는 할인쿠폰을 다운 받아 사용하면 행사 가격에서 20%를 추가 할인(주별 최대 1만원 한도)을 받을 수 있다.

GS25는 "편의점 업계에서 유일하게 해양수산부에서 주관하는 범국민 할인 행사에 참여한다"며 "가까운 편의점에서 쇼핑하길 원하는 고객에게 보다 합리적인 가격의 상품을 제공하고, 산지 어민들에게 1만5000여 곳 판매처를 제공해 소비자, 생산자 모두 만족하는 행사가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

해양수산부와 함께 진행하는 대한민국수산대전은 2021년 한해 동안 각 테마를 가지고 8회차로 진행된다. 20일부터는 진행되는 1차 행사는 설 명절과 물가 안정을 테마로 3주간 진행된다. GS25에서는 건오징어, 민물장어, 멸치를 20% 할인 판매하며 GS더프레시에서는 제주갈치 3마리가 5880원, 국물용 멸치가 1.5㎏ 7800원, 생굴이 400g 7800원이다. GS프레시몰에서는 영광굴비 1.3㎏(20마리) 1만4800원, 볶음용 멸치 700g 7900원 등이 선보인다.

이재혁 GS리테일 축수산팀장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 수산물 소비가 감소해 어려움을 겪는 어민들을 돕고, 소비자들에게 고품질 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 쇼핑 기회를 제공하게 됐다"며 "산지 어민들과 고객 모두가 만족할 수 있는 행사를 지속적으로 기획하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr