박주민, 서울시장 '불출마' "후보처럼 최선 다할 것"

[아시아경제 구채은 기자] 박주민 더불어민주당 의원이 20일 “이번 서울시장 보궐선거에는 출마하지 않는 것으로 결정했다”고 말했다.

박 의원은 이날 오전 페이스북에 올린 글에서 “비록 출마하지 않지만 후보처럼 승리를 위해 최선을 다하겠다며 이같이 밝혔다.

박 의원은 “우리 이웃의 삶을 지금보다 나아지게 하는 길에 우리 당이 더 큰 역할을 할 수 있도록, 더 길고 담대하게 바라보면서 나아가고자 한다”며 “그래서 이번 서울시장 보궐선거에는 출마하지 않는 것으로 결정했다”고 밝혔다.

그는 “176석을 만들어주신 국민의 뜻을 깊이 가슴에 새기고 전환의 시대에 맞는 새로운 사회를 만들어 가는 일이 저의 가슴을 뛰게 하고, 제가 정치하는 이유”라며 “5년이라는 짧은 기간 정치를 하면서 늘 어떤 자리에 서느냐보다는 무슨 일을 해야 하고 할 수 있는지에 집중해왔다”고 말했다.

박 의원은 “그럼에도 이번 보궐선거의 승리가 우리 당에게 얼마나 중요한지 누구보다 잘 알고 있다”며 “대한민국의 시대교체와 위기 속에서도 ‘잊혀진 사람’ 없는 나라다운 나라를 만드는 데, 어디서든 제 역할을 다할 것”이라고 덧붙였다.

