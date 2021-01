창의력 · 사고력 쑥↑...중랑구 ‘Go Go 레고교실’ 진행

드림스타트 4~9세 아동 30명 대상 ‘Go Go 레고교실’...신내2동 관상복합청사 스마트러닝센터 5인 미만 소그룹으로 코로나19 방역수칙 준수 진행 ... 테크머신, 기초기계, 구조학습, 호환브릭 등 사고력과 표현력 향상에 도움되는 놀이 수업

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 오는 2월27일까지 드림스타트 대상 4~9세 아동 30명을 대상으로 창의력도 키우고 재미있게 놀면서 배우는 ‘Go Go 레고교실’을 운영하고 있다.

‘Go Go 레고교실’은 영유아와 저학년 아동들에게 레고 교구를 활용한 상상력, 창의력, 집중력 등에 도움이 되는 놀이 수업을 제공해 아동의 인지능력을 발달시키기 위한 수업이다.

지난해 3월부터 신내2동 관상복합청사 스마트러닝센터에서 5인 미만 소그룹으로 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 주 1회 50분씩 진행되고 있다.

교구 활동은 ▲드라이버로 나사를 조이고 푸는 과정에서 이루어지는 소근육 운동으로 두뇌개발을 하는 ‘테크머신’ ▲익숙한 사물이나 동물·인체의 움직임을 탐구하는 ‘기초기계’ ▲타워·다리 및 벽과 같은 기초적인 구조를 탐구하는 ‘구조학습’ ▲상상과 공상을 자극하는 ‘호환브릭’ 등 다양한 주제의 레고교육을 통해 아동의 인지능력 및 집중력 향상에 큰 도움이 될 전망이다.

특히, 이번 레고교실은 높은 호응에 힘입어 오는 2월에도 드림스타트 아동을 대상으로 새롭게 참가자를 모집할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “드림스타트 아동의 발달 특성에 맞는 탐구적인 놀이를 통한 학습으로 아이들의 전인적 발달을 도모할 것”이라며 “앞으로도 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 레고교실을 운영할 것”이라고 말했다.

구는 드림스타트 대상 아동들을 위해 ‘맑은눈 안경 지원’, ‘방콕집쿡 요리 프로그램’, ‘동병하치 프로그램’ 등을 진행해 큰 호응을 얻은 바 있다.

