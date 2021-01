동명대, 전문가 초청 세미나 가져 … 포스트코로나 시대 대학 온라인수업은?

부산디지털대 엄세진 교수 특강

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 창의·인성연구소(소장 윤정진, 유아교육과 교수)는 ‘포스트 코로나 시대, 대학의 온라인 수업 현재와 미래’라는 주제로 지난 1월 15일 전문가 초청 세미나를 했다.

초청된 엄세진 부산디지털대 유아교육과 교수는 포스트 코로나 시대에 온라인 교육 콘텐츠 개발이 필수가 된 시점에서 질 높은 온라인 교육 콘텐츠를 개발하기 위한 교수자의 역할과 태도, 기술·방법적 측면들을 소개했다.

엄세진 교수는 K-mooc과 Kocw 등에 참여하며 다양한 온라인 강연을 개발해 제공하고 있다. 부산디지털대학에서 9년 넘게 재직하며 온라인 콘텐츠로 강의를 진행해오고 있다.

창의·인성연구소 전임연구원 임홍남 박사는 “코로나19 사태는 대학을 포함한 교육 분야에서 온라인 수업으로의 변화를 가속화하고 새로운 교육 문화로 바뀌는 계기라는 점에서 교수자들이 온라인 콘텐츠를 개발하는 데 이번 세미나를 길잡이로 삼으면 될 것”이라고 말했다.

세미나는 코로나19 확산 방지를 위해 온·오프라인으로 동시 진행됐다.

