[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 이용객이 많은 목동역·홍익병원, 목3동 시장, 목동사거리, 목동3단지, 국민은행신월동지점, 신월5동주민센터, 양천구민체육센터 총 7곳의 버스정류장에 온열의자를 설치했다.

오전 6시부터 오후 11시까지 외부온도가 18℃ 이하일 때 의자온도가 36~38℃ 유지돼 따뜻하게 앉아서 버스를 기다릴수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr