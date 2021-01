[아시아경제 송승윤 기자] 서울 중구 한 고등학교에서 불이 나 학생과 교직원 등 60여 명이 대피하는 소동이 벌어졌다.

19일 소방당국에 따르면 이날 오전 9시 17분께 서울 중구 성동공업고등학교 창조관 2층에서 화재가 발생했다. 불은 1시간 30여분만인 오전 11시 44분께 완진됐다.

이 불로 학생과 교직원 등 60여 명이 대피했으나 다행히 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

소방당국은 학교 화물 승강기 옆 창고에서 불이 시작된 것으로 추정하고 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr