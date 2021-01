인천시, 장애인 콜택시 42대 증차 및 교체…총 169대 운행

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 올 상반기에 장애인 콜택시 24대를 증차하고, 노후차량 18대를 교체할 계획이다.

이렇게되면 인천지역 장애인 콜택시는 총 169대로 늘어나며 승차 대기 시간도 기존보다 단축될 전망이다,

시는 매년 장애인 콜택시를 늘려왔으며, 2019년부터는 스마트폰 앱을 개발해 콜택시 호출은 물론 현재 대기중인 접수자 수와 본인의 최근 이용내역을 확인하거나 재접수하는 기능을 제공해 이용자 편의를 개선했다.

장애인 콜택시 이용은 스마트폰에서 '인천장애인콜택시' 앱을 내려받아 한차례 본인 인증 절차를 거쳐 사용할 수 있다. 스마트폰을 이용하지 않는 장애인은 기존처럼 콜센터(1577-0320)로 전화하면 된다.

인천시 관계자는 "장애인 콜택시가 교통 약자의 발 역할을 하는 만큼 매년 운행 차량을 늘리고, 고객 편의 향상을 위해 교통공사와 함께 장애인 콜택시 전용 어플을 개발·보급하고 있다"며 "앞으로도 장애인단체와 정기적인 협의를 통해 서비스를 향상해 나가겠다"고 밝혔다.

