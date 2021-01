아모레퍼시픽, 사회복지공동모금회에 10억원 기부

[아시아경제 김유리 기자] 아모레퍼시픽은 사회복지공동모금회가 진행하는 '희망 2021 나눔' 캠페인에 10억원을 기부했다고 19일 밝혔다. 기부금은 취약계층 여성이 경제적으로 자립할 수 있도록 돕는 '뷰티풀 라이프 사업'에 사용된다.

아모레퍼시픽은 2002년부터 사회복지공동모금회를 통한 기부를 했다. 2008년부터는 뷰티풀 라이프 사업에 지정 기부 중이다.

뷰티풀 라이프 사업은 취약계층 여성이 경제적 자립을 할 수 있도록 취업 기반의 직무별 맞춤 교육, 훈련, 멘토링 등을 지원한다. 가족 돌봄 서비스, 심리 상담 등도 이뤄진다. 아모레퍼시픽이 뷰티풀 라이프 사업에 지정 기부한 성금은 2008년부터 현재까지 4400여명의 여성 수혜자와 310여개 기관을 지원하는 데 쓰였다.

서경배 아모레퍼시픽그룹 회장은 "장기화하는 팬데믹 사태로 모두가 힘든 상황인 만큼 다양한 사회공헌활동을 통해 책임 있는 기업 시민으로서의 소임을 다할 것"이라며 "더 아름답고 건강한 세상을 만드는 원대한 기업이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr