"골프에 즐거움을 더하는 아이템."

카카오프렌즈골프가 2021년 소띠 해에 맞춰 한정판 패키지(사진)를 선보인다. 흰 소의 코스튬을 착용한 라이언 드라이버 커버와 R3 골프공, 코인 볼마커 2종 세트의 구성이다. 해피뉴이어 드라이버 커버를 구매하면 선착순 200명에게 R3 골프공을 선물하는 이벤트도 진행한다. 겨울 골프용 트렌디한 방한용품 핸드워머, 장갑, 이어워머, 넥워머 등 윈터랜드 시리즈 등이 인기다. 자세한 내용은 홈페이지에 있다.