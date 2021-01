[아시아경제 박종일 기자] 강남구는 지난 16일 100인 시민참여 아동정책 온택트(On-tact) 대토론회를 개최했다.

이번 토론회에서는 놀이와 여가, 참여와 시민의식, 안전과 보호 등 6가지 정책 의제에 대해 모둠별로 의견을 나누고 토론 내용을 발표하며 정책 투표도 진행했다.

구는 이를 종합, ‘제1차 강남구 아동친화도시 4개년 기본계획’을 위한 정책 추진 과제를 도출할 예정이라고 밝혔다.

이날 정순균 강남구청장은 “아동친화 도시 조성과 관련, 모두가 노력해야 할 때”라며 “너 나 우리가 함께하고 배려하고 존중하는 품격 강남의 밝은 미래를 만들어나갈 여러분들의 꿈과 희망을 응원한다”고 전했다.

