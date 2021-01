[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군(군수 전찬걸)은 건립된 지 30년 된 군민체육관 리모델링 공사를 지난 14일부터 본격 추진 중이라고 18일 전했다.

2020년 생활체육시설 기금지원 공모사업에 선정된 울진군은 총사업비 3억원을 들여 오는 5월까지 바닥 샌딩, 지붕방수, 화장실 및 샤워실 전면개선, 석면 제거 등 체육관 노후시설을 개선할 계획이다.

전찬걸 군수는 "리모델링 공사에 따른 안전사고 예방을 위해 공사기간 임시 휴관이 불가피하니 군민들의 많은 이해와 협조를 바란다"고 전했다.

