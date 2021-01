신한은행, ISA계좌 가입 고객에 로봇청소기 등 경품 제공

ISA계좌 가입 고객 대상 커피쿠폰 및 추첨 통한 경품 제공

제도개편을 통해 가입대상 및 세제혜택 폭 넓어져

신한 쏠(SOL) 등 대면 및 비대면 가입 시 자동응모

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입 고객을 대상으로 커피 쿠폰과 추첨을 통해 경품을 제공하는 ‘더 쉬운 ISA’ 이벤트를 시행한다고 18일 밝혔다.

ISA는 저금리 시대에 개인의 종합적 자산관리 지원을 위해 지난 2016년 도입된 세제혜택 상품으로 연 2000만원 납입한도 내에서 예적금·펀드·파생결합증권(ELS) 등 다양한 금융상품에 투자해 수익의 200만원까지는 비과세 혜택을, 200만원 초과 수익은 9.9%(지방소득세 포함) 분리 과세 혜택을 받을 수 있다.

특히 올해부터는 조세특례제한법 개정으로 가입대상이 확대되고 세제혜택 요건이 완화됐다.

기존에는 근로소득 또는 사업소득이 있는 거주자만 가입이 가능했으나 올해부터는 만 19세 이상의 거주자라면 소득이 없어도 가입 가능하며, 15세 이상 19세 미만의 거주자는 근로소득이 있는 경우 가입이 가능해졌으며 의무가입기간이 5년에서 3년으로 단축됐다. 또한 연간 납입한도의 이월이 가능해져 연간 2000만원, 5년간 최대 1억원을 자유롭게 입금할 수 있다.

신한은행은 2월 말까지 10만원 이상 ISA 신규 가입 고객 전원에게 커피빈 바닐라라떼 쿠폰을 제공하며 추첨을 통해 1등 LG코드제로 로봇청소기(1명), 2등 이마트 5만원권 상품권(10명), 3등 커피빈 디저트세트(100명)을 제공한다.

이번 이벤트는 신한은행 영업점 및 신한 쏠(SOL), 인터넷뱅킹을 통해 ISA를 가입하면 자동으로 응모된다.

신한은행 관계자는 "새해 재테크 계획을 준비 중인 고객들이 ISA를 통해 더 많은 세제혜택을 받을 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "제도개편을 통해 ‘더 쉬운 가입’과 ‘더 많은 세제혜택’으로 돌아온 ISA를 통해 목돈 마련 계획을 세우시길 바란다"고 말했다.

