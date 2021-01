LGU+, '아이돌 소개팅' 선보여…19일 첫회는 골든차일드

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 오는 19일부터 자체 제작 콘텐츠인 반려동물 입양 권장 예능 '아이돌 소개팅'을 자사의 ‘U+아이돌Live’ 애플리케이션에서 선보인다고 밝혔다. 첫 번째 시리즈에는 아이돌 그룹 골든차일드의 대열, 재현, 주찬 등이 출연한다.

LG유플러스는 오리지널 콘텐츠 아이돌 소개팅을 통해 아이돌과 보호소 동물이 짝을 지어 하룻동안 데이트하는 모습을 보여주며 시청들에게 반려동물 입양을 권장한다. 매년 국내에 버려지는 반려동물은 10만 마리에 달한다.

첫 회는 ‘크리스마스 선물’을 콘셉트로 제작됐다. 대열, 재현, 주찬이 센터에 방문해 짝궁이 된 유기견들에게 선물 같은 하루를 선사하는 모습을 담았다. 팬들은 출연자들이 유기견들에게 전달할 선물을 진지하게 고민·준비하고, 함께 추억을 쌓으며 봉사하는 모습을 볼 수 있게 된다.

LG유플러스는 U+아이돌Live 내 아이돌 소개팅 영상의 ‘하트’ 수에 따라 유기동물 보호소에 골든차일드 이름으로 반려동물 용품을 기부하는 이벤트를 진행할 예정이다. 또 영상을 본 시청자 중 추첨을 통해 멤버들의 폴라로이드 사진을 제공하는 이벤트도 진행한다. 이벤트 관련 자세한 내용은 U+아이돌Live 앱 이벤트 메뉴에서 확인 가능하다.

이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 “코로나19로 유기동물은 늘어나고 있는 반면 입양률은 낮아지고 있다. 이에 인기 아이돌과 귀여운 동물들이 함께 행복한 모습을 보여주며 시청자들에게 반려동물 입양을 권장할 수 있는 프로그램을 기획했다”며 “추운 겨울 팬들의 마음을 훈훈하게 할 아이돌 소개팅에 많은 관심 부탁드린다”라고 말했다.

아이돌 소개팅 골든차일드편은 총 3회에 걸쳐 방송된다. 19일부터 매주 화?목 오후 4시 U+아이돌Live를 통해 무료로 독점 공개된다. U+아이돌Live는 이용중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓에서 내려 받아 무료로 이용 가능하다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 더 크고 생생하게 감상할 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr