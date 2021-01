강동구 ‘우수 자원봉사자증’ 발급

2020년 100시간 이상 활동한 자원봉사자에게 발급... 유효기간 2년, 3월부터 지역내 평생학습관, 공공체육시설 10% 이내 할인혜택

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 2021년부터 지속적으로 나눔을 실천하는 자원봉사자의 자긍심을 높이고 사회적 가치를 인정하기 위해 ‘우수 자원봉사자증’을 발급한다.

발급대상은 1365자원봉사포털 기준으로 전년도 봉사활동시간이 100시간 이상인 자원봉사자다.

자격이 충족되는 자원봉사자는 강동구자원봉사센터(강동구 천호대로 1089, 7층)를 방문해 증명사진과 신청서를 제출하면 즉시 증을 발급받을 수 있다.

신청 및 발급기간은 1월18일부터 3월31일까지고, 유효기간은 2년이다.

구는 ‘우수 자원봉사자증’을 소지한 자원봉사자에게 3월부터 강동구평생학습관 프로그램 수강료 20% 이내 할인혜택과 지역내 공공체육시설 강습프로그램 및 연습사용료 10% 이내 할인혜택을 제공한다.

이정훈 강동구청장은 “우수 자원봉사자증은 장기간 꾸준히 봉사활동에 참여하는 자원봉사자에 대한 존경의 마음이 담겨 있다”며 “자원봉사 가치가 확산되고 봉사활동에 대한 관심과 참여가 한층 더 활성화되는 계기가 될 것”이라고 말했다.

