경기도, 17일 오후 5시 '비상1단계' 돌입…14개 시군 대설예비특보

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 17일 저녁부터 18일 새벽까지 도내 전역에 많은 눈이 예보됨에 따라 17일 오후 5시부터 재난안전대책본부 비상1단계를 가동하는 등 긴급 대응에 돌입한다.

경기도는 이날 오후 2시 박원석 도 안전관리실장 주재로 31개 시군과 대설 대처 대책회의를 열고 시ㆍ군간 경계도로 제설 공조와 대중교통대책 등을 점검했다.

기상청은 앞서 17일 오전 11시 대설예비특보를 발표하고 18일 새벽 과천, 의정부, 수원, 성남, 구리, 남양주, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평 등 도내 14개 시군에 대설주의보가 발효된다고 예고했다.

도는 이에 따라 이날 오후부터 긴급재난문자를 발송하는 한편 경기도 버스 등을 이용한 국민행동요령 홍보에 나서기로 했다.

또 고양시 현천동, 시흥 대야동 도내 16개 시군 175구간 제설취약구간과 30개 시군 356개 결빙취약구간에 제설기 4668대와 제설차량 2337대 등을 전진 배치했다.

도는 이밖에도 내일 출퇴근 혼잡 예방을 위해 경기도버스정보시스템 등을 활용해 교통두절 지역과 노선우회 안내를 하고 필요할 경우 대중교통 우회와 증차 등을 실시하도록 했다.

용인과 의정부, 김포 경전철 운행 중단 예방을 위해 레일히터, 선로전환기 등 시설물 점검을 실시하고, 관련 시군과 운영사 등에는 비상 근무를 요청했다.

아울러 내일 출근시간대 이들 3개 경전철 증편도 검토하고 있다.

박원석 도 안전관리실장은 "지난 6일 있었던 대설로 인한 퇴근길 혼잡사태 등이 재발하지 않도록 사전 준비를 철저히 하고 있다"면서 "내일 새벽 많은 눈이 집중될 것으로 보이는 만큼 출근길 대중교통을 이용해 달라"고 당부했다.

