"장마 길어 수난사고 증가" … 119구조대, 지난해 8만6000여명 구조

구조활동 2019년보다 7.4% 감소한 66만여건

[아시아경제 조인경 기자] 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 시민들의 바깥 활동이 줄어들면서 119구조대의 구조 활동이 전년대비 6% 감소한 것으로 나타났다. 하지만 장마가 길어지면서 수난사고 출동은 40% 이상 증가했다.

17일 소방청에 따르면, 지난해 구조활동으로 총 83만8194건 출동해 66만5744건을 처리하고, 8만6714명을 구조한 것으로 나타났다.

이는 하루 평균 2296건 출동해 1824건을 처리하고, 238명을 구조한 셈이다. 한해 동안 국내인구 78명 중 1명 꼴로 119구조대의 도움을 받았다.

2019년과 비교할 때 구조출동은 6.2%(5만5412회), 구조건수는 7.4%(5만3484), 구조인원은 13.2%(1만3208명) 감소한 것으로 나타났다. 이는 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기 시행으로 유동인구가 감소하고 길었던 장마로 인해 벌집 제거 출동(3만1352건↓, 21%↓), 화재사고(5200건↓, 5.5%↓) 등이 크게 감소했기 때문인 것으로 분석됐다.

반면 태풍과 집중호우로 인한 실종자 수색과 인양 등의 수난사고는 전년도에 비교해 41%(3616건)가 증가한 것으로 나타났다.

사고유형별 구조 건수는 전년도와 같이 벌집 제거가 20%(13만3131건)로 가장 많았으며 이어 화재사고 13.4%(8만9251건), 교통사고 9.4%(6만2481건) 등의 순이었다.

사고장소별로는 공동주택이 27.1%(18만697건)로 가장 많았고, 도로·철도 18.8%(12만5349건), 단독주택 12.8%(8만5035건) 등 주거시설에서의 안전사고와 도로상 교통사고가 절반 이상을 차지했다.

월별로 보면 일년 중 8월의 구조활동이 17.3%(11만5266건)로 가장 많았고, 9월 12.7%(8만4756건), 7월 11.5%(7만6374건) 등 7월부터 9월까지 구조 건수가 전체의 41.5%를 차지했다. 요일별로는 토요일이 11만1765건(15.5%)으로 가장 많았고 목요일이 9만8086건(13.6%)으로 가장 적었다.

지역별로 보면 경기도의 구조활동이 19만8885건(23.7%)로 가장 많았으며 다음으로 서울 14만3885건(17.2%), 경북 5만3039건(7.1%), 경남 4만5930건(7.1%) 등의 순이었다. 서울과 인천 등 수도권에서의 구조 활동이 전국의 44.2%를 차지했다.

특히 대구와 광주, 세종, 충남, 전남, 제주도에서 구조활동이 증가했는데 이는 태풍, 집중호우와 관련한 수난사고, 안전조치 등이 증가한 것이 원인이었다.

소방청 배덕곤 119구조구급국장은 "지난해 집중호우 등으로 인해 피해가 컸던 원인을 분석해 피해를 줄일 수 있는 대응책을 마련하고 다양한 재난 상황에 대비한 훈련을 강화해 나가겠다"고 말했다.

