게임맛집 세븐일레븐, 설 선물 '슈퍼마리오 3D 월드' 예약판매

2월 10일까지 사전예약 판매

집에서 즐기는 게임 수요 증가

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 세븐일레븐은 신년 맞이 명절 선물로 ‘닌텐도 스위치’용 게임 ‘슈퍼 마리오 3D 월드 + 퓨리 월드’를 5만9800원에 예약 판매한다고 17일 밝혔다. 정가 6만4800원으로 5000원 할인된 가격이다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 집에서 즐길 거리를 찾는 사람들이 늘고 있기 때문이다. 특히 게임이 각광을 받으면서 한국콘텐츠진흥원은 지난해 국내 게임 시장 규모가 약 17조원을 넘어선 것으로 추정하고 있다. 이는 작년보다 9%가량 늘어난 수치다. 편의점에서도 오락 관련 상품 매출이 증가하고 있다. 지난해 세븐일레븐 구글기프트카드 매출은 전년대비 32.4% 증가했다. 주택가 상권에서는 완구 매출이 27.7% 증가했고, 토이캔디류 16.2%, 스낵과자도 14.5% 증가했다.

이번 슈퍼 마리오 3D 월드 + 퓨리 월드 출시는 이 같은 트렌드에 주목해 기획됐다. 슈퍼 마리오 3D 월드 + 퓨리 월드는 슈퍼 마리오브라더스 35주년을 맞아 출시되는 게임으로 코스, 캐릭터 등 새로운 요소들을 포함해 닌텐도 스위치 버전으로 다음달 12일 정식 발매된다. 혼자서는 물론 최대 4명까지 멀티플레이가 가능하다.

슈퍼 마리오 3D 월드 + 퓨리 월드는 다음달 10일까지 가까운 세븐일레븐 점포에서 사전 예약 주문할 수 있으며 내달 15일부터 순차적으로 지정된 주소지로 무료 배송된다. 세븐일레븐은 사전 예약 고객들을 대상으로 5천원 할인 혜택을 제공하며, 슈퍼 마리오 캐릭터가 담긴 에코백을 무료로 증정한다.

세븐일레븐은 이와 함께 마리오 카트 라이브: 홈 서킷 ‘마리오 세트’와 ‘루이지 세트’(각 10만9800원), 닌텐도 스위치(36만원) 등 총 3종도 판매한다.

이우리 세븐일레븐 담당 상품기획자(MD)는 “코로나19로 인해 집 안에서 무료함을 달래고 즐거움을 찾을 수 있는 아이템들이 각광받고 있다”며 “닌텐도 게임은 세대 구분 없이 모두 함께 즐길 수 있는 가족용 게임으로 신년이나 다가오는 설 명절을 맞이해 자녀나 지인 선물용으로 더할 나위 없이 좋다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr