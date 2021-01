[아시아경제 박병희 기자] 조남규 상명대 문화기술대학원 공연예술경영학과 교수가 다시 4년간 한국무용협회를 이끈다.

한국무용협회는 23대 이사장으로 조남규 교수가 재선에 성공했다고 16일 전했다.

한국무용협회는 이날 서울 양천구 대한민국예술인센터 로운아트홀에서 정기총회를 개최했다. 조 이사장은 협회원 1075명 중 846표를 얻어 문영철 한양대 무용학과 교수(229표)를 제치고 당선됐다.

조 이사장은 22대 이사장으로 2017년부터 4년간 한국무용협회를 이끌었다. 재선에 성공한 조 이사장의 임기는 2025년 1월까지다.

