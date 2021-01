코로나 회복에…올해 국내 에너지 수요 2년 만에 반등할 듯

에너지경제연구원 "총 에너지 수요 4.1% 증가 전망…작년엔 4.6% 감소"



[아시아경제 문채석 기자] 올해 국내 경제·사회가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 충격에서 점차 벗어나면서 에너지 수요가 2년 만에 반등할 것이란 전망이 나왔다. 신한울 1·2호기 진입 효과로 원자력은 11.5% 늘 것으로 예상됐다.

17일 에너지경제연구원(에경연)의 '에너지 수요 전망'에 따르면 올해 총에너지 수요는 작년보다 4.1% 증가할 것으로 분석됐다.

백신 개발 등으로 코로나19의 영향에서 서서히 회복되며 제조업과 서비스업의 생산활동이 활기를 되찾을 것이란 기대감 덕분이다.

에너지 수요(소비)는 실물 경기 상황을 보여주는 지표로, 경제성장률과 비슷한 곡선을 그린다.

에너지원별로 보면 석탄을 제외한 대부분 에너지원의 수요가 늘 것으로 예측됐다.

석유는 산업과 수송 부문의 수요가 큰 폭으로 늘어 4.4% 늘 전망이다.

원자력은 신한울 1·2호기 진입 효과로 11.5% 성장이 예상된다.

천연가스는 도시가스와 발전용의 수요 확대로 7.5% 반등할 것으로 보인다. 신재생은 증가 폭이 6.8%로 분석됐다.

반면 석탄 수요는 2.2% 감소할 것으로 전망된다. 세계 철강 수요 산업의 회복으로 제철용 수요가 확대되지만, 노후 석탄발전소 폐지와 가동률 하락의 영향으로 발전용 수요가 더 큰 폭으로 줄기 때문이다.

최종 소비 부문별로는 산업(4.1%↑), 수송(5.6%↑), 건물(2.4%↑) 등 전 부문에서 고른 성장세가 예상된다.

에경연은 경제 회복에 따른 산업 생산활동 확대와 도로 및 항공 부문의 이동 회복이 에너지 수요 증가를 견인할 것으로 내다봤다.

다만 수송 부문에서 항공 부문 수요는 한동안 정체될 것으로 전망했다.

에경연은 "코로나19 백신 접종이 본격화하면서 경제가 회복되고 이동 수요도 늘겠지만, 항공 부문은 다른 나라의 백신 접종 상황에 따라 회복이 상당 기간 지연될 것"이라고 설명했다.

지난해 총에너지 수요는 코로나19 여파로 전년 대비 4.6% 줄어든 것으로 분석됐다. 2019년(-1.2%)에 이어 2년 연속 하락세이면서 감소 폭은 훨씬 커졌다.

석유(-5.1%), 석탄(-9.7%), 천연가스(-5.7%) 등 대부분 에너지원에서 수요가 줄었다. 원자력과 신재생은 각각 7.0%, 6.1% 증가했다.

부문별로는 산업이 3.1% 감소했고, 수송은 국제 항로 폐쇄와 사회적 거리두기 영향으로 10.3%나 줄었다.

건물은 상업 부문의 수요 감소를 재택근무 확대에 따른 가정 부문의 수요 증가가 상쇄하면서 전년과 비슷한 수준(-0.5%)을 나타냈다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr