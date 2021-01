제5기 송파구 블로그기자단 모집

25일까지 송파구민 또는 송파구 소재 대학생 및 직장인 대상 15명 내외 모집...생활정보, 문화, 정책까지 직접 체험하고 전하는 생생한 구정소식 전달자

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 구정소식을 구민의 목소리로 생생하게 전달할 '제5기 송파구 블로그기자단'을 오는 25일까지 모집한다.

‘블로그 기자단’은 송파구 대표 공식 블로그를 통해 송파의 문화·축제·정책 등 다양한 현장 소식을 직접 체험해 후기를 생생하게 전달, 구민의 시각에서 도움이 되는 각종 정보를 발 빠르게 취재, 구정정책을 홍보하는 역할을 한다.

이번 제5기 블로그기자단은 송파구민 또는 송파구 소재 대학생, 직장인이라면 누구나 지원할 수 있으며 15명 내외로 선발한다.

지원서는 송파구 대표 블로그에서 다운받아 작성, 담당자 이메일(hsungw10@songpa.go.kr)로 제출하면 된다.

최종 발표는 1월29일 SNS 게재 및 개별문자로 안내하며 2월 위촉식 후 정식 활동을 시작하게 된다. 매달 작성된 원고는 송파구청 대표 블로그, 페이스북 등 SNS에 게재 되며, 채택 기사에 대해서는 소정의 원고료를 지급한다.

또, 우수 활동 기자를 선정해 표창을 수여하는 등 다양한 혜택도 제공한다.

올해는 생활정보·문화·정책을 소개하는 '블로그기자단이 간다', 취·창업 성공기를 다루는 '드리미&이루미' 코너와 함께 우수정책사업을 소개하는 '빛나는 송파(가안)', 주요사업·행사의 진행과정 이야기를 전하는 '그들이 알고싶다(가안)' 코너를 새롭게 운영, 더욱 다채로운 소식을 담아낼 예정이다.

자세한 사항은 송파구 홈페이지 또는 공식 블로그의 공고문을 참고하거나, 홍보담당관로 문의하면 된다.

박성수 송파구청장은 “구민들이 궁금해 하는 정책을 직접 체험, 송파구의 다양한 매력을 구민의 목소리로 생생하게 전달, ‘소통’ 연결고리가 되어줄 역량 있는 인재들의 많은 참여를 기다린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr