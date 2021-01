확진자 하루 3만명 나오는 스페인 "추가 조치는 없다"

[아시아경제 성기호 기자] 하루 3만 명이 넘는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 쏟아져 나오는 스페인에서 추가 제한조치를 검토하지 않는다는 지적이 나오고 있다.

페르난도 시몬 질병통제국장은 14일(현지시간) 기자회견에서 지난해 크리스마스 연휴를 계기로 스페인에서 코로나19 확산 속도가 가팔라졌다는 분석을 내놨다고 현지 언론이 전했다.

스페인에서는 전날 3만8869명이 코로나19 양성 판정을 받아 사상 최다 기록을 세웠고, 이날에도 3만5878명으로 두 번째로 많은 신규 확진자가 발생했다.

시몬 국장은 코로나19 확산세가 앞으로 며칠 더 이어지고, 중환자실에 가해지는 압력도 커질 것이라고 경고하면서도 일부 주지사들이 제안한 봉쇄 조치는 현재로선 필요하지 않다고 선을 그었다.

앞서 코로나19 확산세가 심각한 카스티야이레온, 아스투리아스, 무르시아, 안달루시아 등은 지난봄에 내렸던 것과 유사한 봉쇄 조치를 내려야한다고 촉구했다.

