류담 "작년 5월 비연예인 신부와 재혼"…빕 구르망 선정 '역전회관' 대표 딸

[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 류담이 지난해 재혼한 사실이 뒤늦게 전해졌다.

15일 류담 소속사 sidusHQ는 "류담 씨가 2020년 5월 비연예인인 신부와 백년가약을 맺었다"라고 밝혔다.

류담과 그의 아내는 2019년 만나 사랑을 키워왔다고 소속사는 전했다.

소속사는 "양가 가족과 가까운 지인들만을 모시고 서울 모처에서 소박한 결혼식을 진행, 이후 행복한 나날을 보내고 있다"고 말했다.

이어 "류담 씨의 새로운 출발에 많은 응원과 격려 부탁드린다"며 "앞으로 배우로서도 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 하겠다"고 전했다.

류담의 아내는 4년 연속 미쉐린 빕 구르망에 선정된 '역전회관'을 운영하는 김도영 대표의 딸인 것으로 알려졌다.

한편 류담은 지난해 4월 종영한 KBS1 일일드라마 '꽃길만 걸어요'에 출연했다. 그는 지난 2011년 식을 올렸으나 결혼 4년 만인 2015년 이혼한 바 있다.

이하 류담 소속사 공식입장 전문.

안녕하세요. sidusHQ입니다.

오늘 보도된 류담 씨 결혼 관련한 공식 입장을 전해드립니다.

류담 씨는 2019년, 따듯한 마음씨와 배려심을 지닌 신부를 만나 사랑을 키워나가며 믿음과 신뢰를 바탕으로 평생을 함께 하기로 하였고 2020년 5월 비연예인인 신부와 백년가약을 맺었습니다.

양가 가족과 가까운 지인들만을 모시고 서울 모처에서 소박한 결혼식을 진행하였고 이후 행복한 나날을 보내고 있습니다.

조심스러운 상황이었기에 신중을 기할 수밖에 없어 미리 알려드리지 못한 점 양해 부탁드리겠습니다.

류담 씨의 새로운 출발에 많은 응원과 격려 부탁드리겠습니다.

앞으로 배우로서도 좋은 모습으로 인사드릴 수 있도록 하겠습니다.

감사합니다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr