[아시아경제 원다라 기자] 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 12,400 전일대비 150 등락률 -1.20% 거래량 64,726 전일가 12,550 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 화성산업, 261억원 규모 공사 수주화성산업, 주가 1만 2800원 (0.0%)… 게시판 '북적'화성산업, 311억 규모 대구 임대오피스텔 신축공사 수주 close 은 토목건축사업에 대한 영업정지 1개월의 행정처분을 받았다고 15일 공시했다. 영업정지 사유는 '고의나 과실로 건설공사의 주요구조부에 대하여 설계상의 기준에 미달하게 부실 시공'이다.

회사측은 "행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청 및 행정처분 취소소송을 통해 대응할 예정이며, 영업정지 행정처분에 대한 집행정지 가처분 신청이 받아 들여지는 경우에는 행정처분 취소소송의 판결시까지 당사의 영업활동에 아무런영향이 없다"고 설명했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr