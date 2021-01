트럼프, 바이든 취임 당일 '마러라고 리조트' 갈 계획

[아시아경제 성기호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 조 바이든 대통령 당선인의 취임식 당일인 20일(현지시간) 플로리다의 마러라고 리조트로 갈 계획이라고 미국 현지 언론이 14일 보도했다.

트럼프 대통령은 퇴임 후 팜비치에 위치한 개인별장인 이 곳으로 거처를 옮겨 거주할 예정이다. '겨울 백악관'이라는 애칭으로도 불려온 마러라고 리조트는 트럼프 대통령이 연말연시 연휴 등에 자주 찾던 곳이다.

플로리다는 트럼프 대통령에게 '제2의 고향'이기도 하다. 그는 2019년 9월 말 주소지를 뉴욕 맨해튼에서 팜비치로 옮긴 바 있다.

그간 트럼프 대통령이 보다 일찍 워싱턴DC를 떠날 수 있을 것이라는 추측이 참모들 사이에서 제기돼 왔으나, 트럼프 대통령은 현재로선 취임식 당일 오전 워싱턴을 출발, 플로리다로 향할 계획이다.

앞서 트럼프 대통령은 지지자들의 의회 난입 사태가 벌어진 이후인 지난 8일 그동안의 전통을 깨고 바이든 당선인의 취임식에 불참하겠다고 공식 입장을 밝힌 바 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr