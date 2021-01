라이킷, 2월 ‘클린라이프’ 캠페인 참여 파트너 모집

영양 컨설턴트·친환경 마켓 등 25일까지 지원 가능

‘채식주의’ 주제로 협업 캠페인 진행 예정

다음 달부터 SNS 통해 베지테리언 캠페이너 모집

[아시아경제 김희영 기자] 아시아경제 라이킷이 2월 '클린라이프' 참여 파트너를 모집한다.

라이킷은 오는 25일까지 아름다운 지구 만들기를 위한 2월 클린라이프 캠페인 참여 파트너를 모집한다고 15일 밝혔다.

클린라이프는 아시아경제 라이킷이 정기적으로 운영하는 환경 보호 캠페인이다. 동물과 사람, 자연이 조화를 이루는 건강한 라이프스타일을 만들기 위해 기관, 지자체, 기업과 개인이 함께 할 수 있는 공동 프로젝트를 실시하고 다양한 환경 보호 캠페인과 기부 활동을 펼친다.

지원 자격은 지속가능한 발전을 위해 환경 관련 정책을 펼치고 있는 기업, 채식주의을 실천하고 연구하는 영양 컨설턴트라면 참여 가능하다. 또한 클린라이프 자체 기준에 부합하는 친환경 제품(서비스)을 클린픽으로 선정해 엠블럼을 부여한다.

이번 2월 클린라이프는 ‘채식주의’를 주제로 캠페인을 실시한다. 이에 영양 컨설턴트와 친환경 배달 서비스와 협업해 먹는 것만으로도 환경 보호를 실천할 수 있는 ‘나우 베지테리언 챌린지’를 진행한다.

채식주의는 지구를 살리는 대표적인 방법 중 하나다. 육류 소비가 증가함에 따라 축산에서 발생되는 다량의 이산화탄소가 환경 파괴의 원인으로 떠오르면서 비건을 실천하는 사람들이 늘고 있는 추세다. 라이킷은 영양 전문가의 컨설팅을 통해 초보자도 쉽게 따라할 수 있는 균형잡힌 단계별 비건 레시피를 공개할 예정이다.

이와 연계해 인스타그램 온라인 챌린지를 함께 할 베지테리언 캠페이너도 모집한다. 비건 레시피를 직접 만들어 환경 보호 운동에 동참할 수 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다.

2월 클린라이프 온·오프라인 캠페인은 내달 초 오픈한다.

김희영 기자 hoo04430@asiae.co.kr