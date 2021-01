도봉구 창동역과 구청 앞 ‘임시선별검사소’ 설 연휴까지 연장 운영

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 코로나19 무증상자 조기 발견과 지역 내 감염 확산 차단을 위해 창동역 1번 출구와 구청 앞 광장에 마련한 임시선별검사소를 14일까지 연장 운영한다.

운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시(소독시간 낮 12시부터 오후 1시), 주말 오전 10시부터 오후 1시까지이며, 누구나 해외 여행력, 코로나19 의심 증상 없이도 무료로 검사를 받을 수 있다.

도봉구는 지난해 12월14일부터 창동역 1번 출구 광장과 도봉구청 앞 광장, 도봉구민회관 광장 총 3개소에 임시선별검사소를 설치·운영, 이번 연장부터는 구민회관 임시선별검사소는 운영하지 않는다.

1월12일 기준 도봉구 임시선별검사소의 일일 방문 인원은 691명, 누적 검사자 수는 총 2만1320명으로, 구는 임시선별검사소의 지리적 이점과 검사 수요량 등을 종합적으로 고려, 이번 연장을 결정했다.

이동진 도봉구청장은 “무증상 전파, 감염경로 불명 등 선제적 진단의 필요성이 크므로 임시선별검사소의 연장이 필요하다”며 “구민 여러분의 많은 협조와 검사 동참을 부탁드린다”고 말했다.

