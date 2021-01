장성군, 새해부터 달라지는 제도·시책 발표

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 2021년에 일자리·경제 분야를 비롯한 농림축산, 문화·관광·교육, 보건·복지·여성, 건설·환경, 안전·행정 등 6대 분야 총 39건의 제도와 시책이 새로 시행되거나 달라진다고 15일 밝혔다.

먼저, 새해에는 지역화폐인 장성사랑상품권이 종이형과 카드형 두 종류로 발행되며 이용률과 편의성이 한층 확대될 것으로 기대를 모은다.

‘군민의 발’ 농촌버스는 변화된 지역 여건을 반영해 노선을 개편한다. 새로운 노선의 적용 시기는 내달부터다.

황룡시장에서는 주·정차 홀짝제 거리가 운영, 주차난과 교통 불편을 해소한다.

농업인을 위한 지원이 늘어난 점도 주목된다. 농어민공익수당의 수혜 대상이 확대됐으며 농업인월급제 지원금액도 상향됐다.

장성에서 생산된 유기질비료를 구입하면 추가지원도 받을 수 있다.

‘문불여장성’의 전통을 이어가고 있는 교육분야에서는 (재)장성장학회 예산이 2배 가까이 증액(1억5000여만 원)한 점이 눈에 띄며 장학회는 최근 의사회를 열고, 장학금 신청 자격 완화와 선발 분야 신설을 의결했다.

세계 최장기간 운영된 사회교육프로그램인 ‘21세기장성아카데미’는 비대면 방식을 병행하며 시범운영을 거쳐, 이달부터 월 2회씩 현장 및 온라인(장성군유튜브채널) 생방송으로 진행 중이다.

모든 군민의 행복한 삶을 추구하는 보건·복지·여성분야에서는 전입장려금 지원기준 및 기초연금 지급기준이 확대됐으며 기초생계급여 부양의무자 기준은 폐지(노인, 한부모가정, 장애인 포함 시 적용)됐다.

군은 아이돌봄서비스 지원 확대와 영·유아 수막구균 예방접종 시행, 신생아 양육비 지원금액 상향, 다둥이가정 육아용품 구입비 지원을 통해 육아로 인한 경제적 부담을 경감시킨다.

또 전 군민을 대상으로 한 군민안전보험의 보장 범위가 지역 형편에 맞게 확대된 점도 기억해둘 만 하다.

군 관계자는 “새롭게 달라진 제도와 시책을 군민 여러분께 널리 알리고, 만족도 높은 행정서비스를 제공하겠다”고 말했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr