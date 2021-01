전북은행 경영전략회의…"은행업무 전반 디지털 전환 추진"

100년 은행을 향한 지속성장 기반을 한층 견고히 할 것을 독려

[아시아경제 박선미 기자] JB금융그룹 전북은행은 15일 임용택 은행장 및 임원, 영업점장 등 120여명이 참석한 가운데 2021년도 제1분기 경영전략회의를 열고 중기 경영전략 및 2021년도 경영계획 방향성에 대해 공유했다.

임 행장은 2021년 중점추진전략인 ▲핵심사업 고도화 ▲영업기반 강화 ▲경영합리화 제고 ▲디지털금융 혁신 ▲리스크관리 강화 등을 통해 은행의 핵심전략을 추진함과 동시에 100년 은행을 향한 지속성장 기반을 한층 견고히 할 것을 독려했다. 특히, 전북은행에 맞는 디지털금융 혁신을 이루기 위해 은행업무 전반에 걸쳐 디지털 전환을 추진하고 전북은행만의 특화된 새 비즈니스 모델을 발굴해 성장해 나가기로 했다.

임 행장은 이번 회의에서 “2020년 한 해 동안 코로나19로 인해 각 영업점에서 수고한 임직원께 감사하다”며 “앞으로도 경쟁과 변화를 두려워하지 말고, 창조적 사고와 발상의 전환을 통해 위기를 기회로 만들어 나가자”고 당부했다.

