[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 주택가 한복판에서 수류탄이 있다는 신고가 들어왔지만 물리적 피해가 없는 연막탄으로 드러나며 단순 해프닝에 그쳤다.

15일 광주 북부경찰서에 따르면 전날 오전 11시께 광주광역시 북구 한 주택가에 수류탄 비슷한 물체가 있다는 신고가 접수됐다.

신고자는 이 물체가 거주 주택 정화조 주변에서 발견됐다고 경찰에 알렸다.

현장에 출동한 경찰과 군 당국이 감식을 벌인 결과 이 물체는 비살상용 연막탄으로 밝혀졌다.

연막탄이 이곳에 오랜 시간 방치돼 있었다는 것을 보여주 듯 표면은 부식이 심했다.

군 당국은 경찰로부터 인계받은 연막탄이 주택가에 있던 경위 등을 조사할 방침이다.

