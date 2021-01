"의정부·인천 연수…" 다음주 분양 채비 4889가구 살펴보니

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '위례자이더시티신혼희망타운' 등 전국에서 4889가구가 분양에 나선다.

16일 부동산114에 따르면 1월 셋째 주에는 전국 11개 단지에서 총 4889가구(일반분양 3639)가 분양을 시작한다. 경기 성남시 창곡동 '위례자이더시티신혼희망타운', 경기 의정부시 고산동 '의정부고산수자인디에스티지', 인천 연수구 선학동 '한화포레나인천연수' 등이 분양할 예정이다. 한편 다음주 견본주택 오픈을 확정한 단지는 없다.

GS건설은 경기 성남시 수정구 창곡동 512 일원에 '위례자이더시티신혼희망타운'를 공급할 예정이다. 이 단지는 공공분양, 신혼희망타운(분양 및 임대)으로 구성되며, 지하 2층~지상 23층, 11개동, 총 800가구 규모다. 공공분양의 경우 74~84㎡(전용면적), 360가구, 신혼희망타운(분양)은 46~59㎡, 293가구로 선보인다. 나머지 147가구는 신혼희망타운(임대)으로 공급될 예정이다. 공공분양은 2주차에 분양을 마쳤으며 임대물량은 추후 공급예정이다.

한양·보성산업은 의정부 고산지구 C1, C3, C4 블록에서 '의정부고산수자인디에스티지'를 분양한다. 단지는 총 2407가구로 69㎡, 79㎡, 84㎡, 101㎡, 125㎡ 등 다양한 타입으로 구성된다. 구리포천고속도로와 의정부경전철 탑석역을 이용하기 편리하다. 이외에도 주변에 수락산, 부용산 등이 있어 쾌적한 주거환경을 자랑하고 민락지구와 이어져 있어 각종 편의시설 이용도 수월하다.

한화건설은 인천 연수구 선학동 151-3외 20필지에서 '한화포레나인천연수'를 공급할 예정이다. 단지는 지하 3층~지상 23층, 9개동, 84㎡ 단일면적 총 767가구로 지어진다. 인천시 첫 민간공원 특례사업으로 추진되는 단지다. 약 8만5000㎡(야구장 2개 크기) 규모의 무주골 근린공원과 함께 조성된다. 인천1호선 문학경기장역이 도보 5분 거리다. 주변에 뉴코아아울렛 인천점, 롯데백화점 인천터미널점, 홈플러스 구월점, 구월스타필드(예정), 가천대길병원, 인천문학경기장, 선학경기장 등 편의시설이 있다. 선학초, 선학중, 인천여고, 선학별빛도서관 등도 인근에 있다.

