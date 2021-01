경복대, 18일까지 정시모집…24개 학과 507명

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교가 오는 18일까지 '2021학년도 정시모집 원서를 접수한다.

경복대는 이번 정시모집에서 24개 학과 507명(정원 외 259명 포함)을 모집한다.

전형별로는 정원 내는 일반전형으로 258명을 모집하고, 정원 외 특별전형으로 전문대학 이상 졸업자 111명, 기회균형선발 30명, 순수외국인 118명 등 259명을 모집한다.

전형 방법은 항공서비스과는 수능 40%와 면접 60%, 공연예술과와 실용음악과는 학생부 20%와 실기 80%를, 그 외 학과는 수능 80%와 면접 20%를 반영한다. 수능 미응시자도 지원이 가능하다.

학과별 일반전형 모집인원은 AI소프트웨어융합과 80명, 스마트호텔관광과 19명, 항공서비스과 18명, e-비즈니스빅데이터과 17명, 드론건설환경과 13명, 공연예술과 13명, 간호학과 13명, 유아교육과 13명, AI서비스경영과 12명, 친환경건축과 11명 등이다.

다만 치위생과, 의료미용과, 의료복지과, 아동상담보육과, 약손피부미용과는 여학생만 선발한다.

경복대는 2021학년도 정시모집 합격생에게 장학금을 대폭 확대 지급한다. 우선 신입생 전원에게 입학장학금으로 30만원을 준다. 또 정시 합격생으로 등록을 하면 4차산업 인재장학금 우선 대상자로 선정돼 장학금을 받을 수 있다. 다만 간호보건계열 4개 학과는 제외된다. 경복대는 가계소득 분위에 따라 최대 100만원(입학장학금 포함)까지 지급한다.

면접은 오는 20일부터 25일까지 전화면접 방식으로 진행된다.

실기고사(실용음악과, 공연예술과)는 오는 29일에 진행되며, 합격자는 다음 달 5일 발표된다.

경복대는 교육부 발표 2017~2019년 수도권대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 1위를 기록했다. 또 2020년 전국 4년제 대학 및 전문대학(졸업생 2000명 이상) 중 취업률 전국1위를 차지했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr