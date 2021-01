해남군 쇼핑몰 ‘해남미소’ 내달 5일까지 설맞이 특판전

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 설을 앞두고 직영 쇼핑몰 ‘해남미소’에서 우수 농·수특산물 특별 할인 및 경품 이벤트 행사를 한다고 15일 밝혔다.

해남미소는 해남군 직영의 온라인 쇼핑몰로 해남지역 우수 농·수특산물을 생산·가공하는 345개 농어가, 1301개 상품이 입점해 활발히 운영되고 있다.

공무원이 직접 운영, 입점 수수료를 최대한 낮추고 농가 수익을 보장하는 공익형 쇼핑몰로 지난해 매출 100억 원을 달성하며 지자체 온라인 유통의 선두주자로 자리매김하고 있다.

올해 설 특별판매 행사는 코로나19로 어려운 농어가를 돕고 소비 진작을 통한 지역경제 활성화를 위해 내달 5일까지 품목당 최고 30%까지 할인 판매 한다.

땅끝 해남 농·수특산물 선물 특선으로 명품 꾸러미 선물 3종, 천혜의 자연환경에서 생산되는 청정 쌀과 잡곡 15종, 축산물 8종, 수산물 20종, 전통식품 13종, 웰빙 과일채소 25종, 건강식품 19종 등 총 100여 개 명절 선물을 선보이게 된다.

특히, 해남미소 히트 상품으로 매번 조기에 매진이 되는 명품 꾸러미 선물 세트는 소비자들이 가장 선호하는 농·수산물로 3종을 알차게 구성, 시중보다 20% 저렴하게 판매한다.

꾸러미선물 세트 1호는 유기농 가바 쌀, 땅끝 멸치, 곱창 김, 유기농 잡곡, 건표고, 미역, 함초소금, 석류발효액 등 9개 품목 3만 원, 2호는 12개 품목 5만 원, 3호 15개 품목 10만 원에 판매한다. 또한 30개 이상 대량 주문하면 품목을 자유롭게 구성할 수 있다.

이와 함께 행사 기간 동안 해남미소를 통해 구입한 고객 중 구매왕 50명에게 5∼16만 원 상당의 농·수산물 선물 세트(한우세트, 홍삼세트, 장류세트 등), 구매 후기 작성자 100명에게 아이스 군고구마 1㎏을 선물로 증정한다. 또한 무작위 100명을 추첨해 해남미소 기념품(고급물병, 에코백)을 무료로 제공한다.

명현관 군수는 “지난해 전국 소비자들의 사랑 속에 해남미소가 매출 100억 원을 돌파하며 더욱 신뢰가 높아지고 있다”며 “이번 설에도 건강한 해남의 자연에서 자란 청정해남 농·수특산물로 고마운 분들께 마음을 전하시고, 하루빨리 코로나19를 이겨내 일상으로 돌아가기를 기원한다”고 말했다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr