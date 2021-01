[바이든 시대]경제 어떻게 바뀌나…弱달러·多자주의·親환경 앞세워

바이드노믹스 시대 , 경제 흐름 어떻게 바뀔까

바이든, 1.9조달러 규모 경기부양책 발표

돈풀기 지속…경기회복 기대감, 시간 걸리겠지만 다자주의는 부활



韓경제에도 긍정적 시그널

친환경 대책 등 선제적 대비 필요

[아시아경제 김은별 기자, 문채석 기자] 취임을 닷새 앞둔 조 바이든 미국 대통령 당선인이 14일(현지시간) 1조9000억달러(약 2082조원) 규모의 경기부양책을 발표하며 '바이드노믹스'의 첫 챕터를 열었다. 재정지출 확대·증세·규제강화·복지확대 등 큰 정부를 지향하는 진보주의적 색채가 드러났다는 평가와 함께 전 세계 금융시장에 더 큰 규모의 유동성이 풀릴 것이라는 전망이 나온다.

바이든 정권이 출범하면 경기가 부양돼 국내 기업의 수출경쟁력에 도움이 될 것이라는 평가와 함께 친환경을 강화하는 정책기조로 적극적인 대비책이 필요하다는 지적도 동시에 제기된다.

美 돈풀기…증시·수출 호조 기대감

바이든 당선인이 대규모 경기부양책을 발표한 날 미국 뉴욕 채권시장에서 미 국채 10년물 금리는 롤러코스터를 탔다. 전 거래일보다 3.9bp(1bp=0.01%포인트) 오른 1.128%까지 올랐으나 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 프린스턴대 온라인 세미나에서 테이퍼링(Tapering·자산매입 축소) 우려를 일축하자 오후 8시30분(미 동부시간) 현재 1.109%까지 떨어졌다. 이날 국채금리 하락은 바이든 당선인의 돈풀기 정책에 Fed가 호응했다는 점에서 의미가 있다. 돈을 풀기 위해서는 국채를 발행해야 하는데, Fed가 계속 사들일 용의가 있음을 나타냈기 때문이다.

달러도 약세를 보였다. 지난 11일 90.47까지 오르던 달러인덱스(6개국 통화 대비 달러가치)는 파월 의장 발언에 90.25까지 떨어졌다. 김성택 국제금융센터 전문위원은 "달러 약세 기조가 바뀐다고 보긴 어려울 것 같다"며 "재정지출을 늘리고 세금을 올렸을 때 달러강세를 보인 적은 별로 없었기 때문"이라고 말했다.

바이든의 경기부양책은 주가와 수출에 긍정적일 것이라는 분석이 우세하다. 미 국민들에게 돈이 풀리면 소비가 늘며 경기가 살아날 수 있고, 미 경기가 개선되면 글로벌 교역도 되살아날 수 있기 때문이다. 공동락 대신증권 이코노미스트는 "미국이 돈을 많이 풀겠다는 의미이기 때문에 글로벌 교역에도 도움이 될 테고, 수출위주 경제구조인 한국 입장에서 나쁠 것 같지는 않다"고 전했다.

장민 한국금융연구원 선임연구위원은 "바이든 행정부의 전 국민 현금지급조치 등은 미국의 소비심리를 올리는 효과도 있어 한국에 호재일 수 있다"고 말했다. 김성택 전문위원은 "위안화·엔화 등 우리와 수출경쟁을 하는 다른 국가들의 통화도 동반 강세를 보일 것이기 때문에 원화 실효환율은 크게 상승하지 않을 수 있다"고 설명했다.

다자주의 부활 기대…친환경대책은 필수과제

바이드노믹스의 또 다른 특징은 ‘다자주의의 부활’이다. 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT), 세계무역기구(WTO) 등의 시스템으로 혜택을 본 국가가 한국이기 때문에 다자주의 부활은 긍정적이란 평가다. 다만 본격적으로 다자주의 부활에 나서는 시점은 생각보다 늦어질 수 있다는 분석이 나온다. 전문가들은 미국이 코로나19 수습을 마무리한 내년 통상 정책을 본격적으로 추진할 수 있을 것으로 보고 있다. 서진교 대외경제정책연구원(KIEP) 선임연구위원은 "미국이 국내 경제 회복을 하느라 바쁜 상황"이라며 "도널드 트럼프 미 대통령의 일방주의를 당분간 유지하고 WTO 규범개편 등에 당장 나서지 않는다는 의미"라고 설명했다.

중국에 대한 압박도 지속될 전망이다. 미국은 민주주의 이념이나 첨단기술 산업 보호, 인권, 환경 문제를 들면서 뜻이 맞는 국가들과 함께 중국을 압박할 가능성이 크다. 한국은 중국도 의식할 수밖에 없어 모호한 입장에 처할 수 있다. 한국의 대(對)중국 무역의존도는 약 25% 수준으로 전체 수출 대상국 중 비중이 가장 높다.

관심은 다음 달 발표 예정인 추가 경기부양책이다. 여기에는 인프라 재건과 기후변화 대응책 등이 담길 것으로 보여 우리나라 기업들과 직접적인 관계가 있을 것으로 보인다. 2035년까지 발전 부문 이산화탄소 제로, 경제전반 배출가스 제로 등 파리기후협약 재가입 등의 대책이 나올 수 있다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr