마켓컬리, '보냉 포장 박스'로 세계 기술력 입증

[아시아경제 차민영 기자] 마켓컬리는 자체 개발한 ‘보냉 기능을 가지는 포장용 종이(골판지) 박스’가 세계포장기구가 개최하는 포장 기술 관련 세계 최고 권위 시상식인 ‘2021년 월드스타 패키징 어워드’에서 배송 부문을 수상했다고 15일 밝혔다.

1970년 설립된 세계포장기구는 포장 관련 협회와 기업들로 구성된 국제기구로 매년 한 해 동안 개발된 획기적인 포장 제품을 선정해 시상하는 월드스타 패키징 어워드를 개최하고 있다. 올해는 세계 35개국에서 출품한 345건의 패키징 신기술 중 194건이 선정됐다. 배송 부문 수상작은 세계 총 22개로 국내 기업 중 컬리가 유일하게 포함됐다.

이번 수상작인 마켓컬리의 보냉 기능을 가지는 포장용 종이(골판지) 박스는 본체 종이 박스 안에 골판지 박스를 결합하는 이중 포장 방식이다. 본체와 골판지 박스 사이에 형성되는 공기층에 아이스팩, 드라이아이스 등에서 발생하는 냉기를 머물게 해 보냉력을 지속하는 구조로 약 4만번 테스트를 통해 영해 18도 상태를 14시간 이상 유지할 수 있다. 이처럼 보냉이 가능하면서도 별도 분리 없이 바로 재활용할 수 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온라인 쇼핑 이용자 수가 증가함에 따라 스티로폼 박스 사용도 증가하는 환경 문제를 줄일 수 있는 점이 높은 평가를 받으며 수상작으로 뽑혔다. 마켓컬리의 냉동 종이 박스는 지난해 진행된 ‘제14회 대한민국 패키징 대전’에서 1등상인 국무총리상을 수상했다.

한편, 포장재 개선 프로젝트도 높은 성과를 얻고 있다. 마켓컬리가 지속가능한 환경을 만들기 위해 2019년 9월 24일부터 시행하고 있는 ‘올페이퍼 챌린지’는 모든 배송 포장재를 재활용이 가능한 소재로 변경하는 프로젝트다. 박스, 아이스팩, 완충 포장재, 테이프, 파우치 등 모든 샛별배송(새벽배송) 포장재를 재활용이 가능한 종이, 단일 소재로 변경했다. 올페이지 챌린지 선언 후 플라스틱 절감량은 1년간 약 4831톤에 달한다.

