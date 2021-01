돌아온 '농할갑시다'…롯데마트, 계란·배추·무 20% 할인

1월 27일까지 농산물 행사 진행

롯데슈퍼도 참여

[아시아경제 차민영 기자] 롯데마트와 롯데슈퍼는 오는 27일까지 전 점에서 ‘대한민국 농할 갑시다’ 행사를 진행한다고 15일 밝혔다. 농림축산식품부 주관 행사로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 농산물 소비부진 해소를 위해 전국적으로 소비를 촉진하기 위해 기획된 캠페인이다.

이번 행사는 최근 가격이 상승한 계란과 배추, 무를 할인 품목으로 정해 실질적인 가계의 물가안정에 기여할 것으로 기대하고 있다. 할인 가격은 엘포인트 회원이 롯데, 신한, 현대 등 7대 카드로 결제 시 적용된다. 행사 기간 동안 계란을 20% 할인하며, 배추와 무도 20% 할인된 가격인 각 1260원에 판매한다. 계란의 경우 1인당 3판 한정이며 배추와 무를 포함해 1인당 최대 할인 한도는 1만원이다.

정재우 롯데마트 상품본부장은 “최근 급격히 오른 물가 안정의 취지에 맞춰 농림축산식품부와 함께 이번 행사를 준비했다”며 “합리적인 가격에 우리 농산물을 구입할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

