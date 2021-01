[양낙규의 Defence Club]북 새로운 SLBM 꺼내들었다

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 잠수함발사탄도미사일(SLBM)의 새로운 개량형인 북극성-5형을 공개해 눈길을 끌고 있다. 지난해 10월 노동당 창건 75돌 기념 열병식에서 공개한 ‘북극성-4ㅅ’(시옷)보다 탄두중량이 늘어난 것으로 보인다.

조선중앙방송은 15일 "당 제8차 대회 기념 열병식이 1월 14일 저녁 수도 평양의 김일성 광장에서 성대하게 거행됐다"며 "김정은 동지께서 열병식에 참석했다"고 보도했다.

열병식에는 산악보병종대와 정찰병종대, 전자교란작전부대 종대, 사회안전무장기동부대, 최신형 자행포 종대, 제1·2·4·5군단 종대에 이어 평양을 방위하는 고사포병 군단과 제91군단, 제3군단 종대 등이 차례로 모습을 드러냈다.

SLBM을 비롯해 전략·전술무기가 등장했다. 북한이 공개한 사진에는 북극성-5라는 글씨가 뚜렷하게 보인다. 지금까지 북한이 공개한 북극성-4ㅅ’의 개량형이란 의미다.

방송은 "세계를 압도하는 군사 기술적 강세를 확고히 틀어쥔 혁명강군의 위력을 힘있게 과시하며 수중전략탄도탄 세계 최강의 병기"라고 밝혀 SLBM이 공개됐음을 밝혔다.

한편, 지난 5일부터 시작한 당대회 본회의와 기념행사까지 총 열흘간의 일정은 모두 마무리됐다. 정부 소식통은 전날 오후 6∼7시께 열병식을 시작한 것으로 파악했다고 밝힌 바 있다. 북한이 당대회를 기념해 열병식을 개최한 것은 이번이 처음이다.

‘야간 열병식’ 역시 지난해 10월 노동당 창건 75주년 기념 열병식에 이어 이번이 두 번째로, 이례적으로 짧은 기간인 3개월 만에 다시금 열병식을 연 셈이다.

북한은 이번 8차 당대회에서 국방력 강화를 당규약에 명시하고 당 중앙위 사업총화 보고에서도 핵잠수함과 극초음속 무기 개발 등의 계획을 공개하는 등 군사력 강화에 방점을 찍고 있다.

