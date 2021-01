프란치스코 교황·베네딕토 16세 전 교황, 코로나 백신 접종

[아시아경제 우수연 기자]교황청이 프란치스코 교황과 베네딕토 16세 전 교황이 나란히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접종했다고 14일(현지시간) 밝혔다.

마테오 브루니 교황청 대변인은 이날 전·현직 교황 두 사람이 모두 코로나19 백신을 접종했다고 말했다. 프란치스코 교황은 바티칸 백신 캠페인 개시 첫 날인 13일, 베네딕토 16세 전 교황은 이날 오전 각각 백신을 접종했다.

교황청 안팎에서는 전·현직 교황이 고령인데다 바이러스성 질환에 취약하다는 점을 들어 우선 접종 대상자 대상이 될 것이란 전망이 우세했다.

앞서 프란치스코 교황은 지난 10일 방영된 이탈리아의 한 뉴스 인터뷰에서 백신을 부정하는 것은 자신은 물론 타인의 목숨까지 위태롭게하는 위험한 일이라며 백신 접종을 독려했다.

