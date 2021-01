[4급 승진] ▲김선희 의회사무국장 ▲박금재 도시발전사업단장

[4급 전보] ▲김의숙 기획관리국장

[5급 승진] ▲주석재 의회사무국 전문위원 ▲박희자 용당1동장 ▲조영매 연산동장 ▲이민희 산정동장 ▲이정순 부흥동장 ▲이명옥 하당동장 ▲이충완 하수과장 ▲윤주명 연동장

[5급 전보] ▲이영권 감사실장 ▲김명준 자치행정과장 ▲김동호 노인장애인과장 ▲이호성 민원봉사실장 ▲김선호 관광과장 ▲김대식 교육체육과장 ▲김행원 지역경제과장 ▲권용선 일자리청년정책과장 ▲강명원 보건소장직무대리 ▲박호빈 보건위생과장 ▲박진흥 공원녹지과장 ▲장명희 부주동장 ▲박현주 유달동장 ▲염송주 북항수질관리사무소장 ▲김지호 의회사무국 전문위원 ▲김진현 자동차등록사무소장

