한화에너지, 프랑스 토탈과 미국에 신재생에너지 합작사 설립키로

[아시아경제 김효진 기자] 한화에너지는 국내 기업 중 최초로 세계적인 정유회사 프랑스 토탈과 합작회사(Joint Venture)를 설립해 미국시장에서 태양광사업 개발과 운영을 공동으로 추진하는데 합의했다고 14일 밝혔다.

한화에너지와 토탈은 토탈이 한화에너지의 미국 내 100% 자회사인 태양광 사업 법인 '174파워글로벌(Power Global)'이 보유한 사업권(Pipeline)에 공동으로 투자하는 방식으로 합작회사를 설립한다.

한화에너지는 174파워글로벌이 보유한 태양광발전 사업권(총 PV 10GW, ESS 10GWh) 중 일부(PV 1.6GW, ESS 720MWh)에 대해 토탈과 각각 50%의 지분을 투자해 만들게 되는 합작회사를 통해 개발, 운영할 예정이다.

미국 6개 주에 설치되는 12곳의 대규모 태양광 발전소는 미국 내 30만 가구 이상에 연간 전력을 공급할 수 있다.

한화에너지는 현재 174파워글로벌을 비롯해 텍사스에서 전력리테일 사업을 영위하는 '체리엇(chariot)에너지'와 뉴욕에서 상업·산업용(C&I) 태양광발전 사업을 운영하는 '174파워글로벌 노스이스트(Northeast)'를 통해 미국에서 태양광발전소를 개발·건설·운영하고 있다.

풍부한 실적과 엔지니어링 역량을 바탕으로 대규모 사업권을 확보한 상태다.

2019년 기준 1762억달러(약 195조원)의 매출을 달성한 프랑스 토탈은 2025년까지 35GW의 신재생에너지 발전용량을 확보하기 위해 한화에너지에 이번 합작회사 설립을 제안한 것으로 전해졌다.

최근 전 세계적인 기후변화 대응과 '탄소중립' 요구에 맞춰 기존의 석유 중심의 사업에서 태양광 등 신재생에너지 분야로 사업을 확대하려는 것이다.

양사는 이번에 설립하는 합작회사가 미국 신재생에너지 시장에서의 안정적 확장과 지속 가능한 사업의 교두보 역할을 할 것으로 기대했다.

한화에너지는 미국 태양광 사업을 추가적으로 합작회사에 이전해 토탈과의 공동 개발사업을 확대하면서 시너지 효과를 더욱 극대화한다는 방침이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr