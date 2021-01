에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 3,900 등락률 +6.40% 거래량 570,960 전일가 60,900 2021.01.14 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-12일[클릭 e종목] "에코프로비엠, 기대 못미친 4Q…올해 전망은 밝아"에코프로, 온실가스(탄소배출권) 테마 상승세에 2.59% ↑ close 는 종속회사 에코프로지이엠이 대구은행으로부터 대출 받은 219억원에 대한 연대보증 만기가 도래해 이를 연장한다고 14일 공시했다. 채무보증금액은 자기자본 대비 5.83%에 해당한다. 채무보증기간은 내년 1월14일까지다. 채무보증 총잔액은 5359억7640만원이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr