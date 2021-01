"거제형 3차 희망-UP 자금", 정부지원금 추가 지급

집합금지업종 100만원, 집합제한업종 50만원,정부지원금에 추가로 지급

실직청년 등 고용취약계층에 50~100만원 별도 지원

전액시비, 설 연휴 전까지 지급 완료 목표

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 경제 회복을 위해 80억 규모 '거제형 3차 희망 UP 자금'을 지원한다고 14일 밝혔다.

사회적 거리두기 행정명령으로 직접 피해를 본 업체에 정부지원금에 더해 추가 지원한다.

이번 지원금의 핵심은 정부 지원에서 소외된 소상공인과 고용취약계층 지원이다.

변광용 거제시장은 80억원 규모, 2만1000여명 대상으로 설 연휴 이전까지 완료할 계획이라고 발표했다.

집합금지업종 892개에 100만원, 제한업종 7473개소 50만원 총 47억원을 정부지원금 별도로 지원한다.

또 정부지원대상에 소외된 전세버스 기사 100만원, 법인 택시 기사, 예술인, 실직 청년과 무직 휴직자 등 50만원 지원한다.

공공부문에 대한 부담 감면도 연장해 3개월 이상 10%이상 임대료 인하한 건물주에 대해 재산 세액 최대 70% 감면한다.

시와 공공기관 관리하는 공유재산 사용료도 6개월간 50~80% 감면한다.

상수도 사용하는 소상공인에 대한 상수도 사용료 감면 연장해서 시행한다.

감면 예상액은 약 7억1000만원이다.

변 시장은 "아픈 시간을 견뎌내고 있는 분에게 위로와 희망이 되길 바란다"며 "정부 지원금과 함께 민생경제 회복에 효과를 더할 수 있도록 선 연휴 전까지 이른 시일 내 지원하겠다"고 말했다.

