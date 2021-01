광주 광산구, 미산초·월계중 통학로 금연거리 지정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 미산초등학교와 월계중학교 주변 통학로를 금연거리로 지정했다고 14일 밝혔다.

이번 금연거리 지정은 아동과 청소년의 건강을 보호하고, 지역사회 금연 문화 정착을 위한 것으로, 두 학교의 학부모위원회와 교사·학생의 의견, 가정통신문 설문결과 등을 감안해 결정됐다.

광산구보건소는 금연거리 지정에 앞서 현장조사를 실시해 주변 상인과 주민 의견 등을 검토한 뒤 총 488m 구간을 금연거리로 지정했다.

금연거리에는 금연거리 공고 표지판, 노면 특수표시제, 금연 표찰띠 등 금연 구조물이 들어섰다. 올해 1년은 홍보 기간이며, 내년부터는 이 장소에서 흡연할 경우 과태료가 부과된다.

광산구 관계자는 “학교주변 통학로 금연거리 지정은 아동과 청소년들을 간접흡연으로부터 보호하고, 쾌적한 학교 주변 환경을 조성하는데 도움을 줄 것”이라며 “학생들이 금연 홍보, 캠페인에 적극 참여하도록 도와 지역사회 금연문화 정착을 이끌도록 하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr